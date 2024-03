Start rechtszaak vermeende overvalbende: hoe Sjaak Groot werd geslagen en doodgeschoten

Zes mannen worden ervan verdacht in wisselende samenstellingen zeven zeer gewelddadige overvallen te hebben gepleegd. Voornamelijk tussen Hoorn en Alkmaar. "En daarbij werden zonder uitzondering wapens meegenomen en gebruikt. Ook werd er mishandeld. Iemand werd geslagen met een breekijzer en een ander kreeg zelfs een heet strijkijzer op zijn arm gedrukt", aldus persofficier Anne de Leeuw.

Geslagen met breekijzer en doodgeschoten

Op 14 juli 2021 was dat ook het geval bij Sjaak Groot. In het holst van de nacht wordt hij wakker van het rumoer. Hij gaat kijken en staat dan oog in oog met de overvallers. Hij krijgt een pistool op zich gericht, maar verzet zich. Hij wordt geslagen met een hockeystick en een breekijzer.

Als hij het geweer probeert af te pakken wordt hij neergeschoten. De daders vluchten. Hij probeert nog 112 te bellen, maar tevergeefs. Uren later wordt hij dood gevonden, met de telefoon nog in zijn hand.

Slachtofferverklaring

De advocaat van de nabestaanden, Liselotte van Gaalen, las een verklaring voor namens de nabestaanden. Twee stiefkinderen van Sjaak Groot. Zijn zoon Sjaak Junior, is onlangs overleden. "Het was een enorme schok voor ons. Vier weken ervoor was onze moeder (red. partner van Sjaak Groot) nog overleden. Onze kinderen zagen hem als een opa en moesten ineens hem en hun oma missen."

Vijf van de zes mannen die worden verdacht van deze overval ontkennen allemaal betrokken te zijn of zwijgen. Na het horen van de slachtofferverklaring wensten ze de nabestaanden sterkte en condoleerden hen. Maar ze zeiden ook er niets mee te maken te hebben.

"Mosterd na de maaltijd in de zin van, ze krijgen er Sjaak ook niet terug. Maar het is mooi dat ze hun spreekrecht hebben kunnen uitoefenen", aldus advocaat Van Gaalen. Volgens het Openbaar Ministerie is er voldoende bewijs. Voornamelijk gebaseerd op een grote hoeveelheid telefoondata.

Maandag gaat de rechtszaak die 14 dagen duurt verder.