Demonstratie tegen komst Israëlische president tijdens opening Holocaustmuseum

"Van de geschiedenis moeten wij leren. Als wij 'nooit meer' zeggen, dan bedoelen wij echt 'nooit meer'. Maar het gebeurt nu, in Gaza." Dat zegt oprichter van de Joodse organisatie Erev Rav, Yuval Gal. Zijn organisatie kondigde ook een protest aan op het Waterlooplein, precies tijdens de openingsceremonie van het Holocaustmuseum.

Ook Robert Soeterik van het Nederlands Palestina Komitee vindt het een slecht idee om de Israëlische president uit te nodigen. "De belangrijkste reden is dat hij recentelijk uitspraken heeft gedaan over de situatie in Gaza", zegt hij. Zo zei de president bij een internationale persconferentie dat hij geen onderscheid maakt tussen de burgers van Gaza en de strijders van Hamas. "Dat is gevaarlijk", gaat Soeterik verder. "Want dat betekent dat de oorlog die Israël voert een oorlog is tegen de bevolking van Gaza als geheel. En dat is een belangrijke voorwaarde om een staat te beschuldigen van genocide."