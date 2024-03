Bijenkasten moeten zorgen voor meer onderkomens voor insecten

De duurzame en klimaatbestendige woonwijk De Koog in Uitgeest staat momenteel in de steigers om zo meer groen aan te leggen in de wijk. De insectenhotels aan de lantaarnpalen zouden goed passen in deze wijk en moeten zorgen voor meer biodiversiteit.

De gemeente Uitgeest heeft daarom Beegrateful ingeschakeld, een jonge startup die ontstond vanuit een onderzoek naar het bevorderen van biodiversiteit in de omgeving van de Universiteit van Wageningen. In april vindt er een evaluatiemoment plaats om te kijken of de bijenhotels het goed doen.