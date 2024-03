Struikelsteen voor oorlogsverzetsheld Henriëtte Pimentel: "Meer dan terecht"

De steen ligt tegenover de Hollandse Schouwburg om de hoek bij Artis. Hier stond de crèche waar Pimentel de leiding had. "Ik ben heel blij dat de steen er is, het is op de goede plek hier. Mevrouw Pimentel heeft heel veel goeds gedaan", vertelt oorlogsoverlevende Lies Caransa- de Hond. Ook de neef van Pimentel was aanwezig. "Dit wordt wel een plekje, dat was het al. Maar nu is het nog concreter", vertelt hij.

In 1942 werd de schouwburg de plek waar Joden zich moesten melden voor deportatie. Soms was het er zó vol dat de kinderen in de crèche moesten worden opgevangen.