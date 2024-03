Wethouder weet niet waarom de fietsroltrap bij Amsterdam CS zo vaak stuk is: "Ik baal ervan"

Bij de roltrappen voor CS waarschuwen een aantal fietscoaches de mensen die willen afdalen naar de ondergrondse fietsenstalling. Af en toe helpen ze een handje met duwen. "Ik heb al veel mensen zien vallen omdat het glad is", vertelt een coach. "Ook waarschuwen we mensen wanneer ze stuk zijn. Dat is wel vaak helaas."

Verkeerswethouder Melanie van der Horst is een jaar later nog steeds blij met de fietsenstalling, maar ergert zich aan de roltrappen. "Ik baal ervan. Net zoveel als alle andere fietsers", vertelt ze. Per maand worden zo'n vijftien storingen geregistreerd. Wat de reden is dat de roltrappen zoveel kuren heeft, weet Van der Horst niet. "Wisten we het maar hoe het kwam. We zijn nu bezig om met de leverancier de onderliggende problemen op te sporen."

Bij de aanschaf zijn de roltrappen volgens Van der Horst uitvoerig getest en deden ze het naar behoren. "Als je er dan een tijdje mee moet werken, blijkt er toch iets mis te zijn. Gelukkig zit er nog garantie op en gaan we er alles aan doen om het probleem weer op te lossen", vertelt ze.

Scooters en bakfietsen

De falende roltrappen zijn niet de enige ergernis. Ook zijn er geen bakfietsen en scooters welkom, werken de schuifdeuren niet altijd en is de stalling aan de IJzijde niet altijd open.

De leverancier is op dit moment bezig met de werkzaamheden van de roltrap. Van der Horst hoopt dat de problemen een dezer dagen opgelost zijn. Een fietser heeft daar weinig vertrouwen in. "Ze fiksen hem zo vaak en dan is ie daarna meteen weer stuk. Hij blijft kapot, dus ik geloof er niet meer zo in. "