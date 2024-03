Halsema deelt eerste online gebiedsverbod uit aan lid van 'een rapgroep'

Halsema kondigde in 2022 aan een proef te willen instellen met online gebiedsverboden, de reden was 'drillrapgerelateerde problematiek' die online plaatsvond. Sinds de aankondiging werd er echter nog geen enkel gebiedsverbod uitgedeeld, volgens de burgemeester was het wachten op een 'geschikte casus'.

Casus gevonden

Met het rapgroeplid heeft Halsema die casus nu wel gevonden. Na meerdere onlinebedreigingen en vanwege eerdere geweldsincidenten tussen de twee rapgroepen besloot Halsema om het lid een online straatverbod op te leggen. "Het online gebiedsverbod strekt ertoe te voorkomen dat dergelijke online dreigementen opnieuw worden geuit", aldus de burgemeester.

Halsema wil wel benadrukken dat het niet de bedoeling is van haar en de driehoek - burgemeester, politie en justitie - om rapmuziek weg te zetten als criminaliteit. "Met rapmuziek an sich is niets mis." Met het online gebiedsverbod wil de burgemeester dreigingen voorkomen, maar niet de creativiteit beperken van artiesten. "Dat muzikanten hun leefwereld bezingen en daarbij aandacht vragen voor de armoede en het geweld dat daarin een rol speelt, is legitiem. Het barre geweld over en weer heeft helaas al meerdere slachtoffers geëist en dergelijke online bedreigingen kunnen daarom dienen als olie op het vuur."

Utrecht eerder teruggefloten

De gemeente Utrecht werd vorig jaar door een rechter teruggefloten nadat burgemeester Dijkstra een online gebiedsverbod had uitgedeeld, maar volgens Halsema zit het Amsterdamse online gebiedsverbod anders in elkaar. De burgemeester liet toen aan de raad weten door te willen gaan met de proef in Amsterdam.