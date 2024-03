Rechtbank verbiedt 'gevaarlijke' motorclub Hardliners

Het Openbaar Ministere drong de rechtbank Noord-Holland aan om de motorclub te verbieden. De rechtszaak vond vandaag plaats op Schiphol in een extra beveiligde rechtszaal.

De club was volgens het OM betrokken bij het plegen van aanslagen met explosieven, brandstichting, mishandeling en bedreiging. Vandaag blijkt dat de rechtbank het eens is met het OM en vindt ook dat de club zich schuldig maakt aan ernstige strafbare feiten.

"Het is een cultuur waarin het plegen van strafbare feiten niet alleen wordt gedoogd, maar zelfs wordt gestimuleerd, vergemakkelijkt en opgedragen", aldus de rechtbank in het vonnis.

Lysander de R.

Hardliners is een Nederlandse motorclub, die in 2019 vanuit de gevangenis in Zaanstad werd opgericht door Lysander de R., kort voordat de rechter een civiel verbod van de Hells Angels uitsprak. De R. was de president van de Haarlemse chapter Hells Angels. Hij zit een celstraf uit van negen jaar.

Hardliners is uitgegroeid tot een van de grootste wetteloze motorclubs van Nederland. Veel leden van andere verboden clubs sloten zich aan bij de Hardliners. De rechtbank ziet het als een hechte en gesloten organisatie waarbij loyaliteit aan de club vooropstaat.