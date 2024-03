Het was geen liefde op het eerste gezicht voor Jeroen Toirkens. "Ik kom oorspronkelijk uit Noord-Brabant, ik ben de bossen gewend. Inmiddels woon ik in Zuid-Holland, dat is al anders. Maar Noord-Holland was erg wennen. Dat vlakke, dat uitgestrekte - het voelde alsof ik er niet voor gemaakt ben."

Opdracht voor provincie Noord-Holland

Gelukkig had Toirkens de tijd. Een jaar lang ging hij op pad in de provincie. Het Noord-Hollands Archief in Haarlem had de gerenommeerde fotograaf gevraagd voor de jaarlijkse documentaire foto-opdracht. Het resultaat wordt toegevoegd aan de Provinciale Atlas Noord-Holland, een beeldcollectie van de provincie Noord-Holland met meer dan 82.000 kaarten, tekeningen, prenten en foto's.

