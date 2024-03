Bieden vaste beveiligingscamera's de oplossing tegen explosiegeweld?

Door het cameratoezicht rondom Ring Alkmaar te intensiveren, hoopt Van der Rhee een einde te maken aan de explosiegolf, die de gemeente al maanden teistert. Alleen al in januari werd Alkmaar getroffen door acht explosies in verschillende straten.

Na het instellen van vijf veiligheidsrisicogebieden en cameratoezicht rondom de getroffen woningen, zijn er al verschillende aanslagen verijdeld en meerdere verdachten aangehouden. Omdat de rust na enige weken lijkt te zijn teruggekeerd, besloot burgemeester Anja Schouten de strenge maatregelen vorige week op te heffen.

Maar de VVD-fractieleider is er nog niet gerust op. "De overwegend jonge daders worden door auto's afgezet om tot hun misdaad over te gaan", schrijft hij in een brief aan het college. Hij vraagt het college de gehele ring - inclusief de in- en uitvalswegen - 'op slot te zetten' met slimme camera's. "Zo kunnen we auto's die gebruikt worden sneller signaleren en de opsporing van daders beter mogelijk maken."

Vast of flexibel?

Er is wel een probleem: over de vaste inzet van ANPR-camera's gaat de burgemeester niet. Daarvoor moet de gemeente aankloppen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De situatie moet ook voldoen aan verschillende criteria, reageert het college op zijn vragen. "De effectiviteit is afhankelijk van de lijst met gezochte kentekens, die de politie invoert. Zonder deze data is het geen succesvol middel."

Hoewel eerdere verzoeken van andere gemeenten niet succesvol bleken, wil het college de Nationale Politie toch gaan verzoeken meer vaste camera's te plaatsen. Politie Alkmaar kan wel alvast de afweging maken om extra flexibele ANPR-camera's in te zetten.

Deze optie wordt ook in de driehoek besproken, aldus het college. "Wanneer een gemeente zelf aan kentekenregistratie doet, kan de politie deze gegevens met toestemming van het OM opvragen voor strafrechtelijk onderzoek. Wij zullen dit bij de politie onder de aandacht brengen."

Privacy?

Zorgen rondom de privacy van de gewone burger, hoeven er volgens de VVD-man niet te zijn. "Het is terecht dat mensen zich daar druk over maken, dat doe ik ook. Maar ANPR's zijn aan allerlei privacyregels gebonden", verzekert hij de burgers tegenover mediapartner Streekstad Centraal.

Dat is volgens hem "allemaal goed gezekerd". "Je mag ze alleen gebruiken als daar aanleiding toe is en beelden worden niet bewaard, tenzij ze voor een strafzaak belangrijk zijn. Dat is privacytechnisch goed afgedekt."