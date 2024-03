Kringloop Noppes kan sociale karakter moeilijk permitteren: George (48) de dupe

Het grote probleem, zegt Annemarie Roggeveen, voorzitter van Noppes, is dat mensen een verkeerd beeld hebben van de kringloop. "Zij denken dat alles hier van subsidie aan elkaar hangt, maar dat is onzin. Wij moeten net als ieder ander bedrijf onze eigen broek omhoog houden."

Roggeveen zet daarom in op een fusie met het grotere Rataplan. Rataplan is eenzelfde soort onderneming, met dezelfde idealen en bovenal dezelfde Noord-Hollandse 'aan de slag'-mentaliteit. Bovendien bestaat die keten uit nog meer locaties, waardoor de kosten lager zijn. "Als deze fusie niet doorgaat, dan redden wij het niet", zegt Roggeveen.

Verkeerd beeld

Rachel Heijne, directeur van de branchevereniging kringlopen, ziet dat meer kringlopen in deze spagaat zitten. "Zij moeten hun kop boven water houden, net als elke andere onderneming terwijl mensen niet bereid zijn om bij een kringloop veel te betalen. Het laatste wat je wil is werknemers ontslaan, maar als je organisatie anders omvalt moet je het ergens vandaan halen."

"Vroeger ging het om een ander principe", zegt Roggeveen. "Toen kreeg je geld van het Rijk. Maar door de participatiewet is de bedrijfsvoering veranderd. Voor iedereen is dat zwaar, want je wil gewoon een sociale onderneming zijn."

Die economische omslag bij Noppes heeft Evert, de stiefvader van George, in die 24 jaar ook gezien. Vreselijk vindt hij het. "Het sociale aspect verdwijnt. Het moet allemaal professioneler en economischer. Het is echt een bedrijf geworden, terwijl dat niet de opzet was. En om mensen die er al 25 jaar werken, er zo uit knikkeren, dat kan gewoon niet."