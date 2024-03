Haarlemse stichting Ecoring weer slachtoffer van vandalen: 14.000 euro schade

Raul is een van de oprichters van Ecoring. Een vrijwilligersorganisatie die onder meer groenten en fruit kweekt. Samen met hoofdtuinder Damian Roelofsen laat hij de schade zien die eerder deze week door een groep hangjongeren is aangericht. "We weten niet wie dit heeft gedaan, maar het wordt steeds erger. Eerst ruimden ze hun troep niet op, later werden er tafels omgegooid, dat soort dingen. Maar nu zijn de doeken van onze tent aan flarden gesneden en is de koepel helemaal vernield, inclusief het glas in lood. En de kas even verderop zit ook vol scheuren."

Forse schade

Het is voor de jongeren kinderlijk eenvoudig om op het terrein van Ecoring en andere natuurorganisaties te komen. Post: "Kijk, aan onze kant is het terrein goed afgesloten met hekken, maar aan de andere kant zit het Rudolf Steiner College. Het hek tussen de school en ons terrein staat altijd open. Ze weigeren die na schooltijd te sluiten, omdat de conciërge dan al naar huis is."

Omdat het terrein niet goed is afgesloten, valt dit soort schade ook niet te verzekeren, zegt Raul. "De schade is dit keer zo'n 14.000 euro. Dat is voor ons niet op te brengen." Damian Roelofsen ziet nog wel een lichtpuntje: "Er is veel kapot gemaakt, maar gelukkig hebben ze de planten met rust gelaten. In de dome is alles kort en klein geslagen, maar de druivenplant staat er in ieder geval nog."

