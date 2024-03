Band uit Onderdijk bouwt unieke gitaren voor gemeenschapsveiling, inclusief deuk

Het idee om twee zelfgemaakte gitaren aan te bieden, kwam voort uit een eerdere ervaring. Zanger Kees Grent bouwde eerder zelf al een gitaar - en dat beviel hem goed. Gitarist Tim van Velzen kwam zo op het idee om een zelfgebouwd exemplaar aan te bieden aan de gemeenschapsveiling. "Dan doen we er gelijk twee. Eén voor Wervershoof en één voor Onderdijk", bedacht Kees.

De professionele gitaren - een Gibson SG en een Les Paul - werden in de vrije uurtjes gemaakt. Tim: "Toen de pakketjes kwamen, dachten we: 'o jee, wat nu? Het is best veel werk. Schuren, lakken, spuiten, maar het is goed geslaagd." Vol trots pakt hij zijn bouwwerk vast. De eenmalige gitaarbouwer is meer dan tevreden met het resultaat. "Ik vind ze prachtig geworden. Dit is toch super?!"

Deukje: sorry

Tijdens het maakproces ging niet alles even voorspoedig, geeft het duo toe. "In allebei de gitaren zit aan de achterkant een deukje", weet Kees, bij wie een grap nooit ver weg is. "Maar dat hebben we netjes opgelost. Bij het deukje staat met stift een pijltje met daarbij 'sorry'." Welkom in de wereld van 'de Dou', die lokale hits scoorden als Kippegaas, Bruine Bonensoep en Gak Gak Gak.

Het eerste exemplaar ging vorige week in Wervershoof onder de hamer. Waar de bouwers op een opbrengst van 300 à 400 euro hoopten, werd hij afgeslagen op 1.100 euro. "Ik dacht: wie geeft er nu zoveel geld uit aan zo'n gitaar?", lacht Tim. In totaal bracht de veiling zo'n 118.000 euro op. "Voor de gemeenschap", weet Kees.

'Niet eens heel duur'

De gelukkige bezitter is Jos Kolenberg uit Enkhuizen, die als gitarist in meerdere bands actief is. "Ik ben er blij mee. Voor alleen aan de muur is het veel geld, maar voor een goede gitaar is het niet eens zo heel duur. Ik ben wel van plan om ermee te gaan optreden. En dat moet ook wel kunnen, als ik het zo hoor."

Vanavond wordt de tweede gitaar geveild, tijdens de zeventigste gemeenschapsveiling in Onderdijk. Voor de geïnteresseerden en liefhebbers van de gitaar: de veiling begint om 20.00 uur in het Dorpshuis De Onderdijk.