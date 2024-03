Geluidsschermen langs A10 Noord moeten half 2025 allemaal zijn vervangen

Als eerste wordt begonnen met het vervangen van verlaagde, kapot gewaaide schermen. Rijkswaterstaat verwacht dat die schermen eind dit jaar zullen zijn vervangen. Daarna wordt begonnen met de rest van de schermen, die rond de zomer van 2025 allemaal vervangen moeten zijn.

Rijkswaterstaat paste de planning vorig jaar meermaals aan. April vorig jaar werd er vanuit gegaan dat de hele vervangingsoperatie uiterlijk pas het eerste kwartaal van 2026 zou zijn afgerond. Wethouder Melanie van der Horst noemde de communicatie daarover vorig jaar 'moeizaam'.

"Rijkswaterstaat verandert de planning regelmatig en via diverse media worden steeds andere jaartallen genoemd als start-en einddatum van de vervanging", schreef ze aan de raad. Rijkswaterstaat verwacht nu dus eerder klaar te zijn. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat is de planning nu beter in te schatten, omdat de opdracht inmiddels aan een aannemer is gegund.

Geen zonnepanelen

De Amsterdamse gemeenteraad wilde overigens dat er zonnepanelen op de schermen zouden komen, dit gaat niet door omdat dit volgens Rijkswaterstaat zou leiden tot maanden vertraging. Wel wordt nog onderzocht of er op een later moment zonnepanelen kunnen worden opgezet. Verder worden de geluidsschermen zo veel mogelijk groen, door middel van beplanting.

De geluidsschermen gingen begin 2022 kapot door stormen. Voor de veiligheid werden ze in augustus van dat jaar door Rijkswaterstaat gehalveerd. Als gevolg daarvan hoorden bewoners in Noord een constante ruis en hadden ze last van extra fijnstof. Een tussenoplossing werd gevonden door stiller asfalt aan te brengen.