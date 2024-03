De Peiling: welke vrouw verdient een standbeeld?

Eerder deze week was bij NH in het nieuws dat er in West-Friesland bijna geen straatnamen vernoemd zijn naar vrouwen, in de gemeente Opmeer was dat bijvoorbeeld maar 12 procent. In Haarlem is daar tijdens een ludieke actie aandacht voor gevraagd: een groep activisten hernoemde daar een aantal straatnamen naar Haarlemse vrouwelijke iconen.

Welke vrouw verdient wat jou betreft een standbeeld of op zijn minst een straatnaam?

Dit kan jouw moeder zijn, je vrouw, zus, buurvrouw of misschien wel jouw dochter. Maar je kunt natuurlijk ook een vrouw kiezen die je niet persoonlijk kent, maar wel een standbeeld of straatnaam zou mogen krijgen. Bijvoorbeeld een oud-verzetsstrijdster of iemand die in jouw eigen buurt veel betekend heeft.

Laat je reactie achter op onze Facebookpagina of luister en reageer vanmiddag vanaf 16.30 uur op NH Radio.