Alkmaars energieleverend geluidsscherm bijna klaar, Nollenweg deels afgesloten

De zonnepanelen zijn volgens de gemeente goed bestand tegen extreem weer en eenvoudig te vervangen. "Met deze installatie zetten de volgende stap naar een groenere en duurzamere toekomst voor Alkmaar. Het voorjaar komt eraan, dus we hopen dat straks veel schone energie kan worden opgewekt. We willen de inwoners en onze partners bedanken voor hun hulp bij dit project", reageert Christian Schouten, wethouder Duurzaamheid.

Nollenweg afgesloten

De werkzaamheden aan de zuidelijk gelegen schermen gaan ook verder. Bij de Nollenweg (N508) worden dit weekend de palen in de grond geslagen. De weg is dan deels afgesloten. Overdag gaat de rijbaan richting Heerhugowaard dicht (tussen de Huiswaarderweg en de spoortunnel). In de avond en nacht worden er twee rijbanen afgesloten.

Het verkeer moet omrijden via de Huiswaarderweg (N245), de Martin Luther Kingweg (N9), de Ommering (N242) en de Provincialeweg (N242). De omleidingsroute staat ook aangegeven op borden. Ter hoogte van de werkzaamheden is de maximumsnelheid 50 km/uur.