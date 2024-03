Burgemeester sluit woningen na vinden drugs en gestolen fatbikes

Burgemeester Halsema heeft twee woningen gesloten na de vondst van grote hoeveelheden drugs. In één van de woningen werden gestolen fatbikes gevonden. Het gaat om panden aan de Alexander Dumaslaan in Venserpolder en Rustenburgerstraat in De Pijp. Volgens de burgemeester bestaat er een gevaar voor ripdeals en andere criminele activiteiten.