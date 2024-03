Eindhovenaar (23) verdacht van ontucht met minderjarigen op Bussummerheide

De drie Bussumse jongens in de leeftijd van 12 en 13 jaar zouden door de man naar de Bussummerheide zijn gebracht. Daar zou hij ontucht met de jongens hebben gepleegd, waarbij de verdachte aan de jongens vroeg om zijn penis aan te raken en te bekrassen. Ook zou hij afbeeldingen van kinderporno naar de jongetjes hebben gestuurd.

Behandeling

Zowel de rechtbank als het Openbaar Ministerie (OM) lieten tijdens eerdere pro formazittingen weten dat het voor hen duidelijk is dat de verdachte psychische hulp nodig heeft. Die zou hij kunnen krijgen in de instelling Rooyse Wissel, waar mensen met zware psychiatrische problematiek behandeld kunnen worden. De verdachte geeft aan dit graag te willen, maar hiervoor heeft hij een zogenoemd indicatiebesluit nodig. Tot op heden heeft hij die nog niet gekregen, tot irritatie van zijn advocaat.

In de tussentijd zit hij inmiddels ruim 250 dagen vast in een speciale afdeling in de gevangenis in Zwolle. "Met mij gaat het op dit moment goed, in Zwolle gaat het ook prima", zegt de verdachte tijdens de zitting. "Ik kan daar mijn ei kwijt, maar het is geen behandeling. Ik kom niet verder."

De officier van justitie stelt vrijdagmiddag dat hij extra gaat aandringen bij de reclassering om dit indicatiebesluit de regelen, zodat de man behandeld kan worden. Ook de rechtbank vindt dat het belangrijk is dat hij snel behandeld wordt. Maar toch besluit de rechter dat de verdachte voorlopig nog vast blijft zitten, totdat de indicatie binnen is en hij naar de instelling kan voor langdurige klinische en ambulante behandeling.

De eerste inhoudelijke behandeling van de zaak is gepland op 24 mei.