Met 'pijn in het hart' neemt directeur Patrick van Mil (66) afscheid van Stedelijk Museum Alkmaar

Na de vertoning van de vernieuwde collectie en de opening van de tentoonstelling 'Allemaal Alkmaar', waarbij bezoekers worden meegenomen in de geschiedenis van de stad, neemt hij voorgoed afscheid van het Stedelijk.

Het museumbestuur gaat op zoek naar een opvolger die in zijn voetsporen kan treden. "De waarde van kunst en cultuur voor de samenleving is in deze tijd misschien wel groter dan het de afgelopen 43 jaar geweest is", zegt Van Mil.

Het museum blijft gesloten tot zaterdag 30 maart vanwege renovaties voor nieuwe exposities. Meer informatie over die exposities is te vinden op de website van het Stedelijk Museum Alkmaar.