Witte kruizen op Hilversumse laadplekken om spookladers tegen te gaan

Energiecoöperatie HET in Hilversum stelt veel in het werk voor de nodige energietransitie: energie opwekken door zonnepanelen voor bedrijven en particulieren, energiebesparende tips en rondlopende energiecoaches. Maar je kunt ook via HET gebruik maken van elektrische deelauto's.

Die auto's moeten wel ergens geparkeerd maar vooral ergens opgeladen worden. En dat laatste vormt vaak een probleem, omdat de dertien laadplekken die de coöperatie rijk is vaak bezet worden door auto's van particulieren. En de gemeente beboet niet dus het probleem blijft bestaan.

Een woordvoerder van HET benadrukt dat er meestal geen kwade wil in het spel is, omdat simpelweg niet goed genoeg te zien is dat de plek alleen voor auto's van HET bedoeld zijn. Het bordje bij de parkeerplek is te klein en het groene logo op het wegdek valt niet op en is zeker 's nachts niet te zien.

HET is geen kwade wil

De gemeente wil vooralsnog niet meewerken aan het schilderen van witte kruizen op de parkeer- en laadplaats, omdat dat 'niet in het beleid past'. Onduidelijk is op dit moment wat daarmee bedoeld wordt. Dus heeft de energiecoöperatie wat burgerlijk ongehoorzaam gehandeld en is zelf witte kruizen en de letters 'NP' gaan aanbrengen in de vakken.

Het is absoluut niet de bedoeling, benadrukt de woordvoerder van HET, dat er schade wordt veroorzaakt of dat er kosten gemaakt moeten worden door de gemeente. De kruizen zijn dan ook gemaakt van tape en niet op de weg geverfd. Mocht de gemeente verzoeken de kruizen weer weg te halen, dan zal HET aan dat verzoek voldoen.

Gesprek aangaan

Overigens wordt op meerdere manier geprobeerd duidelijk te maken dat de laadplekken alleen voor HET auto's bedoeld zijn. Zo komen er waarschijnlijk ook nummerborden van de deelauto's te hangen bij het informatiebord. Bewezen is dat dit enorm helpt tegen spookladers.

Wat Hilversum nu vindt van de actie is niet duidelijk, maar de coöperatie heeft in elk geval op voorhand aan de gemeente laten weten dat ze 'burgerlijk ongehoorzaam' bezig gaan. En de relatief brave ongehoorzaamheid is ook bedoeld om gewoon het gesprek met de gemeente aan te gaan.