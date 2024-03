Gakkende ganzen schreeuwen de hele buurt wakker in Volendam: "Het zijn er tientallen"

De bewoners moeten nesten van de daken laten verwijderen en anderen gooien steentjes om de ganzen te verjagen, laat Tol weten. Maar het helpt allemaal niets, want de ganzen blijven komen. "Het zijn er tientallen", zegt Tol. Vooral in de vroege ochtend gaan ze tekeer op het dak. En daar wordt de buurt wakker van. Ook op andere plekken in Volendam wordt er overlast ervaren van de ganzen.

Ganzen op de kerk

Op de grote kerk in Edam zitten ze ook. Tiny Janssens is vrijwilliger in de kerk en vertelt dat de ganzen al jaren op de kerk zitten. "Ze zijn vooral aan het schreeuwen tegen de reigers in de bomen naast de kerk, en die schreeuwen dan weer terug." Het is vooral in de zomer een groot kabaal. "Ik denk dat ze een goed gesprek hebben."

Tiny denkt dat het vooral met de lentekriebels te maken heeft. De ganzen zijn wat haar betreft van harte welkom op de kerk. Een groene halsbandparkiet doet vrolijk mee met het geschreeuw op de kerk. "Ja, die willen we liever niet, want die pikken alles stuk."

Tekst gaat verder onder de video.