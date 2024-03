Bittere boodschap voor Bloemendalers: ze moeten het doen met 'hulp van boven'

"Misschien lukt het met een beetje hulp van boven." Met die weinig bemoedigende woorden sloot gespreksleider Rolf Harder de avond af. Ongeveer dertig bezoekers hadden het aanvankelijk tot de laatste stoel bezette gemeentehuis toen al gedesillusioneerd verlaten.

Extreme regenval

De bittere boodschap die ze hadden meegekregen van de 'waterspecialisten' van Waternet, het Hoogheemraadschap van Rijnland, de provincie Noord-Holland en PWN was namelijk ontnuchterend helder geweest: de natuur heeft het zo gewild en daar kunnen we niets aan veranderen. We moeten gewoon hopen dat de extreme regenval van met name november en december vorig jaar een incident is geweest.

Hoop op betere tijden

"Ik ben geen meteoroloog", zei de ingehuurde grondwater-deskundige Maarten Kuipers van onderzoeksbureau Aveco de Bondt, "maar mijn inschatting is dat we volgend jaar niet wéér in deze situatie zitten." Kortom, er is hoop op betere tijden. Met een béétje hulp van de natuur hoeven ze daar misschien niet eens zo héél lang op te wachten. "De bomen komen langzaam in bloei en gaan daardoor veel water aan de bodem onttrekken. Dat gaat schelen", zei een andere deskundige, Linda Hes van PWN.

'Vernattingsstrategie'

De leden van de gemeenteraad, ook voor hen was de 'beeldvormende avond' bedoeld, legden zich niet neer bij de boodschap dat de natuur de watersores van mensen in Bloemendaal, Overveen en Aerdenhout maar moet oplossen. Rob Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) sprak de verdenking uit dat de ondergelopen kelders het gevolg is van de 'vernattingsstrategie' van de provincie.

"Vernatting", reageerde Linda Hes van PWN na afloop, "is het natuurbeleid van de toekomst. Natte duinvalleien hebben namelijk een gunstig effect op de biodiversiteit. Maar op dit moment zijn we echt niet water naar de duinen aan het pompen. We zouden wel gek zijn. Door de vele regen vernatten de duinen nú al op een natuurlijke manier."

Pompen

De geopperde suggestie om de pompen in de duinen volledig open te draaien, zet volgens PWN geen zoden aan de dijk. Linda Hes: "Er ligt zó veel water! Dat gaat veel te lang duren. Het is vergelijkbaar met een rietje water uit een zwembad opzuigen."

Alleen technische vragen

Omdat was afgesproken dat er alleen technische vragen mochten worden gesteld en niemand ter verantwoording mocht worden geroepen, aldus gespreksleider Harder, was de bijeenkomst niet voor iedereen boeiend genoeg. Ruim voordat Harder afsloot, waren al ongeveer dertig mensen vertrokken. Zij wisten genoeg. "Hier schieten we niets mee op", zei één van hen. Toch hield Harder, fractievoorzitter van de VVD maar voor de gelegenheid onafhankelijk gespreksleider, de moed er in. "Ik hoop dat deze avond het begin is geweest van een oplossing die we sámen bereiken."