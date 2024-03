De overvallers zouden de woning met geweld zijn binnengekomen. Het is onduidelijk wat ze precies wilden. De politie is op dit moment in de woning om de zaak te onderzoeken.

Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Via burgernet is inmiddels een omschrijving van de daders gedeeld. Het zou gaan om mannen van rond de twintig die in het bezit zijn van een mes, beiden een donker joggingpak aanhebben en een capuchon over hun hoofd dragen.