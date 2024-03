Muziek verbindt leerlingen bij Haarlemse Korenbattle: "Geen winnaars of verliezers"

Volop muziekonderwijs dus, deze dag in Phil. Vanuit het idee dat juist dit vak het onderspit dreigt te delven op de middelbare school. De Korenbattle Haarlem is een initiatief dat voorkomt uit het MuziekAkkoord van Méér Muziek in de Klas, dat in juni 2021 door meer dan 40 organisaties uit de regio Zuid-Kennemerland werd ondertekend. Doel hiervan is een duurzame verankering van muziekonderwijs op alle basisscholen in de regio.

Belangrijk voor ontwikkeling

"Muziek wordt toch wel een beetje onderschat", ziet Guilliano, die zelf ook les geeft op een Haarlemse basisschool. "Er wordt veel aandacht besteed aan taal, aan rekenen, aan wereldoriëntatie. Op veel scholen mag je blij zijn als er eens in de twee weken even muziekles wordt gegeven. Terwijl muziek zo belangrijk is voor de cognitieve en emotionele ontwikkeling van kinderen."

Dat blijkt ook in de grote zaal van Phil. De spanning is te voelen als Dieuwertje Blok het podium opkomt en de optredens aankondigt. "Ja, ik ben wel zenuwachtig", bekent een leerling van de Bernardusschool in Haarlem. Daar is op het podium weinig van te merken. Uitgedost in hun eigen slaapoutfit, zingen de kinderen uit volle borst Wakker Worden, Opstaan van Kinderen voor Kinderen.

Tekst gaat door onder de foto.