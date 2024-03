Nani Vazani brengt vergeten taal tot leven op eerste internationale Ladino-dag

Van haar Marokkaans-Joodse grootmoeder leerde Nani het Ladino. Voor Nani is het een mysterieuze taal, die haar terugvoert naar haar jeugd. Maar haar passie voor deze taal gaat verder dan dat. Voor de jonge Nani was muziek alles.

Al op jonge leeftijd studeerde de zangeres op de vleugel in de muziekschool van Beer Sheva in Israël, waar zij opgroeide. En die liefde is nooit meer overgegaan. Voor Nani is muziek de belangrijkste taal, met haar grootmoeder als een belangrijke inspiratiebron.

Enige sterke vrouw

"Zij was een bijzondere vrouw en voor mij zijn matriarchale figuren heel belangrijk. Ik kom uit een familie met veel sterke mannen en zij was de enige sterke vrouw. Ik hoop dat ik de volgende ben in die lijn en dat ik sterk genoeg ben om te uiten wat ik wil uiten."

Ladino is een bedreigde taal die dicht bij het Spaans ligt en in de 15e eeuw werd gesproken door de Joodse bevolking van het multireligieuze Spanje. Het Ladino wordt vandaag de dag naar schatting door minder dan 60.000 mensen gesproken. Nani Vazani is een van de drie artiesten wereldwijd die nieuwe liedjes schrijven in deze taal.

Tekst gaat door onder de video.