KLM strijdt om harten jonge technici, 450 nieuwe mensen nodig

Mbo-studenten vliegtuigtechniek van verschillende scholen uit Nederland gingen vandaag met elkaar de strijd aan in de hangar van KLM. De luchtvaartmaatschappij hoopt daarmee de jongeren te enthousiasmeren om bij hen te komen werken.



De studenten waren tijdens een rondleiding onder de indruk van de grote Boeing 777 die op dat moment in groot onderhoud was. "Ik was van kleins af aan al gek van vliegtuigen", vertelt Thom (24), die zijn ogen uitkijkt. Maar of hij daadwerkelijk bij KLM gaat werken of ergens anders, weet hij nog niet. "Ik ben aan het rondkijken", zegt hij.

Door de grote vraag hebben de (toekomstige) technici het wel voor het zeggen, merkt ook KLM. "Je ziet dat ze met andere arbeidscontracten willen werken, of als zelfstandige. Of voor een half jaar ergens gestationeerd willen worden. Daar moeten we ook ruimte aan bieden: wat wil deze beroepsgroep? En zorgen dat we daar klaar voor zijn", aldus Stefanie Boers, programmamanager van KLM.

Tekort

Boers vertelt dat het tekort voelbaar is in het bedrijf: "We moeten heel veel nieuwe mensen binnenhalen en dat kost de medewerkers die er al zijn veel moeite, want je moet mensen opleiden én je werk doen. Dus dat geeft wat spanning."



KLM besteedt nu ook werk uit in het buitenland. In coronatijd is veel technisch personeel weggegaan met de vrijwillige vertrekregeling. "Je ziet dat het herstel veel sneller is gegaan dan verwacht. We hebben best wel wat instroom gehad het afgelopen jaar, maar het duurt lang voordat mensen zijn opgeleid", aldus Boers.

Vergrijzing

De vakbond voor luchtvaarttechnici roept al jaren dat er een probleem aan komt. Vorige maand uitten de monteurs nog hun zorgen bij NH. "Er komt een pensioengolf aan, er gaan écht veel mensen weg en dat tekort vullen we niet snel aan", vertelt de nieuwe voorzitter van de vakbond, Piet Visser (NVLT). "Maar we hebben het gevoel dat het probleem wel door begint te dringen nu."