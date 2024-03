Na kritiek op 'massale' bomenkap voor geluidswal Naarderbos: "Even pijn, maar is nodig"

Wel naar natuur gekeken

Dat er niet aan de natuur gedacht is, is volgens de raadsleden niet waar. "Een belangrijke voorwaarde voor de aanleg van de zonnegeluidswal was ook de verbetering van de biodiversiteit en natuurwaarde van het gebied. Daar is in het plan dus ook vanaf het begin op ingezet, onder meer door verbetering van de bodemkwaliteit, het herplanten van veel bomen en de aanleg van een nieuwe faunatunnel onder de snelweg. Dat is juist een verbetering."

"Ja, er worden veel bomen gekapt, maar dat betreft voornamelijk bomen die veertig jaar geleden zijn geplant zonder echt over de ecologische waarde na te denken. Bovendien is het ook belangrijk om op te merken dat het bomentotaal van zeer matige kwaliteit is wat betreft biodiversiteit en voor het overgrote deel uit hele dunne stammetjes bestaat. Slechts 106 bomen hebben daadwerkelijk een kapvergunning nodig, dat zegt genoeg."