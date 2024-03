Op een oude fiets: vliegspektakel in de polder

Aan de rand van het Heilooërbos ligt een weiland waarvan je niet zou verwachten dat daar in 1910 het allereerste vliegtuig ooit in de regio is opgestegen. Dit flying circus trok destijds tienduizenden toeschouwers. Op nog geen tien minuten fietsen van dit tijdelijke vliegveld, ligt een van de oudste stolpen. Deze boerderij is al meer dan 150 jaar in het bezit van de familie Kraakman.