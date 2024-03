Nick Schilder bereikt voor het eerst Amerikaanse hitlijst

"Whaaaat! Mijn eerste vermelding in de Amerikaanse hitlijsten. Realize staat op nummer 86 in de US Dance Chart. Nooit gedacht dat ik mijn naam in een Amerikaanse hitlijst zou zien", schrijft hij onder het bericht.

Een plek in een Amerikaanse lijst is heel bijzonder, want voornamelijk Nederlandse producers als Martin Garrix, Tiësto en Afrojack weten een plekje in de Amerikaanse hitparade te bemachtigen. En daar staat Nick Schilder nu ook tussen.

Nick zonder Simon

In de zomer van 2022 besluit het duo Nick en Simon na 17 jaar uit elkaar te gaan. Beiden willen meer aandacht besteden aan hun 'individuele creativiteit', een gekoesterde wens van beide muzikanten. Nick focust zich nu met name op Engelstalige muziek en met succes, want naast Nederland en Amerika hebben ook andere landen in Europa interesse in zijn muziek.

Het nummer van Nick Schilder Realize is hieronder te horen.