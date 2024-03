Coffeeshop Smokery blij met proef legale wiet: "Beter voor de samenleving"

Maikel ziet in de handel van legale wiet alleen maar voordelen. "Het is beter voor de maatschappij, omdat de illegale wiet wordt gemaakt op zolderkamertjes, in loodsen of uit het buitenland wordt geïmporteerd. Daar is geen controle op, ook geen gezondheidscontrole. Met legale wiet wordt het hele proces gecontroleerd en gereguleerd."

Criminaliteit niet uitgebannen

Geen schimmige drugshandel meer en dus een voedingsbodem voor criminaliteit. Alhoewel Maikel niet denkt dat met de proef criminaliteit uitgebannen wordt. "Er doen straks slechts coffeeshops uit tien gemeenten mee en dat is hooguit 8 procent van de totale handel."

Over de kwaliteit en diversiteit van de legale wiet maakt Maikel zich geen zorgen. "Ik denk dat straks het hele assortiment kunnen blijven verkopen."

Geen proef in Amsterdam

De proef in Zaanstad wordt gehouden met coffeeshops in negen andere Nederlandse steden. Ook een tiental coffeeshops in Amsterdam-Oost zou meedoen, maar daar heeft de Tweede Kamer een stokje voor gestoken. "Dat vind ik jammer", zegt Maikel, "Amsterdam is toch de pionier geweest van de wietverkoop in coffeeshops."

Tekst gaat door onder de foto.