Hefbrug Oterleek weer compleet: nieuw brugdek op z'n plek gehesen

Met een grote telekraan is het gloednieuwe 20.000 kilo wegende brugdek op z'n plek gehesen. Ook de torens zijn weer terug, maar wel zonder trappen want de provincie wil niet meer dat zwemmers van de torens springen.

Sinds half november moeten automobilisten omrijden, voor fietsers en voetgangers is er vlak bij een andere brug neergelegd. Dat zal nog even zo blijven, maar het grote werk is nu gedaan. Eind maart/begin mei wordt er geasfalteerd, waarna de omleidingen voorbij zijn.

Mediapartner Streekstad Centraal filmde bij de installatie van de brug: