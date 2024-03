🔴 Liveblog: Ajax begonnen aan Conference League-duel met Aston Villa (0-0)

55 minuten geleden

Steven Berghuis mist ook de thuiswedstrijd van Ajax tegen Aston Villa in de achtste finales van de Conference League. Trainer John van 't Schip had woensdag nog een klein beetje hoop dat zijn tweede aanvoerder in actie kon komen tegen de club uit Birmingham. Maar Berghuis heeft nog altijd te veel last van een knieblessure.

Ajax start om 18.45 uur met dezelfde basisformatie als zondag tijdens de gewonnen competitiewedstrijd tegen FC Utrecht (2-0). Trainer Van 't Schip heeft weer gekozen voor een systeem met vijf verdedigers. Ahmetcan Kaplan vervangt de geschorste Josip Sutalo in het hart van de defensie.

Ollie Watkins verschijnt aan de aftrap bij Aston Villa. De aanvaller staat met zestien doelpunten tweede op de topscorerslijst van de Premier League. Alleen Erling Haaland (achttien doelpunten) heeft vaker gescoord.