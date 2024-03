Lees terug: Ajax speelt een prima wedstrijd tegen Aston Villa, maar vergeet te scoren

In de achtste finales van de Conference League ontving Ajax vanavond het Engelse Aston Villa. De Amsterdammers konden hun borst natmaken, want Aston Villa staat vierde in de Premier League. Ajax moest het stellen zonder Steven Bergwijn en Steven Berghuis. De Amsterdammers kwamen echter uitstekend voor de dag en kregen kansen. Uiteindelijk werd er niet gescoord en stond de brilstand aan het einde van de wedstrijd op het scorebord.