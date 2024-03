Vlammen slaan uit flatwoning Purmerend, bewoner en zijn kat blijven ongedeerd

"Ik was de vaat aan het doen toen ik het brandalarm hoorde gaan", zegt de aangeslagen bewoner van het afgebrande appartement. Hoe de brand is ontstaan weet hij niet. "Ik kwam de woonkamer in lopen en zag alleen maar vlammen."

Een buurbewoner zag de brand vanaf de straat en drukte gelijk alle bellen in. "Ik heb geprobeerd de mensen te halen en toen viel ik nog op de grond ook", vertelt hij.

Onbewoonbaar verklaard

In de flat wonen veel ouderen. Volgens de buurman duurde het even voordat iedereen naar buiten was. "De ene is nog dover dan de andere", legt hij uit. Geen van de bewoners van de flat raakte gewond, iedereen stond uiteindelijk op tijd op straat.

Het appartement waar de brand ontstond is onbewoonbaar verklaard, onderliggende woningen hebben waterschade. Alle woningen van de flat zijn uit voorzorg ontruimd. Naar de oorzaak wordt onderzoek gedaan.