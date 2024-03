Met nieuw trainerstrio maakt Os Lusitanos zich op voor intense stadsderby tegen VNS United: "Bijzonder"

"Het is bijzonder en leuk dat er twee Amsterdamse clubs in de kampioenspoule van de eredivisie spelen", laat interim-trainer Mo Attaibi van Os Lusitanos weten. De 113-voudig international neemt deze weken de honneurs waar. "Dat is lang geleden en zorgt ervoor dat het futsal nog meer gaat leven in Amsterdam."

"Dit zijn leerzame duels voor ons", geeft Najib Taki aan. VNS United vocht vorig seizoen nog tegen degradatie en dit seizoen behoort de futsalclub uit Amsterdam-Noord tot de kampioenspoule. "We zijn nog vrij jong en onervaren. Dus alles we nu meepakken is bonus, omdat onze doelstelling het linkerrijtje was en dat hebben we gehaald."

Os Lusitanos fuseerde deze zomer samen met ASV Lebo en trok daarnaast nog spelers als Attaibi en international Iliass Bouzit aan. Daardoor hoopt de club uit west dit jaar een serieuze gooi naar de titel te doen. Met oud-international Eric de Jongh aan het roer stond er daarnaast een trainer voor de groep met een behoorlijke staat van dienst. Toch besloot hij in de winterstop wegens privéomstandigheden te stoppen. "Het werd hem iets te veel en misschien heeft hij de klus onderschat", laat Attaibi weten. De 36-jarige interim-coach droeg onder De Jongh de aanvoerdersband. "Ik vind het jammer, want de samenwerking tussen hem en de groep was prima."

