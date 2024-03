Eerste Noord-Hollandse kievitsei gevonden in Heiloo: wéér is de eer aan vogelbeschermer Michel

Zoals elk voorjaar speurt vogelbeschermer Michel Mannes het boerenland af in de hoop een kievitsnest te spotten. De populatie is in amper twintig jaar tijd gehalveerd en staat sinds 2015 op de Rode Lijst van de ICUN. In dat jaar kwam er ook een landelijk verbod op het rapen van de eieren.

Met natuurorganisaties en boeren zet Michel zich al verschillende jaren in om de bedreigde kievit te beschermen. "Ik gun de jeugd ook zo’n band met de natuur. Ik zet me daar graag voor in en vertel op scholen regelmatig over de weidevogels."

