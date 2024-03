Twan is met zijn vijftien jaar een jonkie bij jeu de boules-club Elza-Boules in Beverwijk. Maar niet alleen zijn leeftijd maakt hem een bijzonder clublid. Vanavond wordt hij op plaatselijke sportgala in het zonnetje gezet, omdat hij hoge ogen gooide op het Nederlands Kampioenschap. In deze video deelt Twan zijn geheim, dat eigenlijk helemaal niet zo geheim is: "Ik gooi hetzelfde als iedereen, maar ik ben dan misschien net even beter."