Rijk loopt miljoenen mis voor spooruitbreiding station Amsterdam-Zuid

Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kan vooral project Zuidasdok roet in het eten gooien in de planning van de aanleg van het derde perron. Uiterlijk in 2027 moet er een besluit worden genomen of de aanleg van het derde perron als laatste bouwstap wordt toegevoegd aan Zuidasdok, of enkele onderdelen van Zuidasdok worden toegevoegd aan de aanleg van het derde perron.

"Verdere concretisering van de planning is afhankelijk van de voortgang van het programma Zuidasdok", aldus het ministerie. "Het is de uitdrukkelijke wens van Rijk, Vervoerregio, gemeente, NS en ProRail het derde perron zo snel mogelijk te realiseren. Dat is echter afhankelijk van de voortgang van het programma Zuidasdok." De bedoeling is dat project Zuidasdok in 2036 is afgerond.