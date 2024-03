Herstelhuis voor toeslagenouders geopend: "Met 90 procent gaat het nog superslecht"

Maar de nare ervaringen achterlaten is nog niet zo makkelijk. Weet ook Moorman, die snapt dat veel gedupeerden geen enkel vertrouwen meer hebben in de politiek. "Vorige week kwam natuurlijk ook dat rapport uit (van de enquêtecommissie, red.) over fraude en de manier waarop de overheid daarop heeft gejaagd. Dat mensen letterlijk vermorzeld zijn door de overheid. Zo staat dat ook echt in het rapport. Ja, dan is het vertrouwen zo erg geschaad dat de vraag is of je dat vertrouwen ooit weer kan herstellen."

Het herstelhuis in Zuidoost is in ieder geval een eerste stap zegt Lisse. "Maar er is nog heel veel werk te verrichten. Nog héél veel werk. We zijn er nog lang niet."