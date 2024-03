Het is een rustig en kenmerkend buurtje voor Laren: de Ericaweg, Klooster en de Smeekweg, waar woningen staan die ooit voor de erfgooiers bedoeld waren. De huizen hadden een inpandig stalletje voor bijvoorbeeld een geit en de tuinen waren relatief groot, zodat men daar eigen groente kon telen.

Honderd jaar op één adres

De erfgooierswoningen hebben een monumentale status en zijn karakteristiek voor het dorpsgezicht van Laren. Met een overvloed aan groen in de buurt, is het een vredige en rustige wijk. En dat zouden de bewoners graag zo houden, maar het is de vraag of dat gaat lukken. De eigenaar van de sociale huurwoningen, woningcorporatie Gooi en Omstreken, wil de boel slopen en 28 nieuwe woningen bouwen.

De schrik in de buurt zit er goed in: in de wijk staan huizen waar hele generaties zijn opgegroeid. In één huis aan het Klooster woont bijvoorbeeld dezelfde familie al bijna honderd jaar. Andere bewoners uit de buurt, die anoniem willen blijven, zeggen dat ze 'tot hun dood' hier willen blijven wonen. Het nieuwbouwplan roept dan ook veel weerstand op.

Bang voor onrust

Een groot deel van de bewoners wil het liefst nog niet te veel kwijt, enigszins benauwd om daarmee meer onrust te veroorzaken. De enkeling die wat kwijt wil, doet dat liever anoniem. De zorgen die bestaan, zijn onder andere over de oude woningen zelf, die de bewoners niet gesloopt willen zien. Maar in de bouwplannen wordt ook gesproken over hoogbouw, wat het karakter van de wijk enorm zou aantasten.