Vijfentwintig mannen in zwarte poloshirts met het clublogo erop maken zich klaar voor een avond competitie en ze zijn bloedfanatiek. Ballen worden klaargemaakt, die moeten ‘goed aan de vingers zitten’ en een eerste warming-up met ingooien volgt.

Elke bowler heeft zijn eigen techniek. Twee mannen vallen op, zij gooien met twee handen, Gilles Verwoerd en Ruben Oostra. Ze zijn negentien jaar oud en hebben zich sinds vorige week bij de club aangesloten: “We hebben ons deze techniek aangeleerd door online filmpjes te kijken. We huurden zelf regelmatig een baan, maar nu doen we mee met de pro’s”, vertellen ze.

Cees Bakker, voorzitter van Hilversumse vereniging is zichtbaar trots op zijn twee nieuwe leden: “We zijn dolgelukkig dat ze zich bij de vereniging hebben aangesloten. We kunnen nieuwe leden goed gebruiken.”

Hoofd leegmaken

In Amerika is bowlen nog altijd enorm populair, maar in Nederland lopen de cijfers terug. Het aantal leden aangesloten bij een vereniging is zelfs gehalveerd. Op dit moment beoefenen er in heel Nederland zo’n 15.000 mensen deze sport.

Cees: “Voor een feestje weet iedereen de bowlingbaan wel te vinden. Hoe fantastisch is het als je dat dan ook als sport kan beoefenen. Het is een combinatie van techniek en uiterste concentratie. Vergelijk het met darten of een penalty nemen. Om goed te kunnen bowlen moet je je hoofd kunnen leegmaken.”

De Hilversumse vereniging telt op dit moment nog 25 leden, 24 mannen en 1 vrouw. “Het zou wel heel leuk zijn als er meer vrouwen zouden komen. Leuke sport voor stellen samen.”

Auto als hoofdprijs

Tot een aantal jaar geleden hielden de Hilversumse bowlers grote toernooien met honderden deelnemers. “Naar die tijd zou ik best terug willen. We hielden jaarlijks een grote competitie met als hoofdprijs een auto. Dat was ongekend. Deze prijs was voor degene die 300 punten gooide. Het hoogst haalbare, twaalf ‘strikes’ achter elkaar. De auto is er in al die jaren nooit uitgegaan. Overigens is hier op deze baan slechts eenmaal een ‘300’ gegooid.”