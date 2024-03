Meerderheid Kamer wil uitstootvrije zones 10 jaar uitstellen, wethouder wil vasthouden aan 2030

Wanneer moet welk voertuig uitstootvrij?

Om de ambitie van de gemeente om in 2030 volledig uitstootvrij verkeer voor elkaar te krijgen, worden de eerste stappen al vanaf 2025 gezet. Zo mogen dan alleen dieselauto's met een emissieklasse van 5, een cijfer dat duidelijk maakt hoe schoon de auto is, of hoger nog de stad in. Voor vrachtwagens geldt dat bij die jaarwisseling zij ten minste emissieklasse 6 moeten hebben en bij bestelbusjes moet je ook minimaal emissieklasse 5 hebben om binnen de ring te blijven rijden. Bestelauto met emissieklasse 5 kunnen dan tot 2027 rijden, met klasse 6 mag dat tot 2028.

De regels die voor bestelauto's gaan gelden, had de gemeente ook bedacht voor de taxi's. Maar of dat haalbaar is, is de vraag. De inspraakperiode over emissievrije taxizones, die op 8 januari van dit jaar zou beginnen, werd namelijk tot nader order uitgesteld omdat het wetsvoorstel in de Tweede Kamer controversieel werd verklaard. Daardoor kan alleen een nieuw kabinet een besluit nemen over de taxizones.