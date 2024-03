Appartement onbewoonbaar na uitslaande brand flat Purmerend

De brandweer heeft opgeschaald naar 'Grip 1', dat betekent dat er tijdens het incident coördinatie tussen de verschillende hulpverleningsdiensten nodig is. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten het vuur rond 11.20 uur uit was. "Er werd snel opgeschaald omdat het om een wooncomplex gaat, het vuur zou zich snel kunnen verspreiden. Gelukkig was de brand snel onder controle."

Hoe de brand op de 8e etage ontstaan is, is nog niet duidelijk. "De bewoonster heeft zichzelf in veiligheid kunnen brengen", laat de woordvoerder weten. Er is niemand gewond geraakt.

Tekst gaat verder onder de foto