Serie over Joodse Raad legt worsteling bloot: "Het is makkelijk om mijn opa de schuld te geven"

Oudkerk: "Mijn grootvader heeft na de oorlog nog twintig jaar een teruggetrokken leven geleid. Hij werd met de nek aangekeken en mocht niet eens meer in de synagoge komen." Zelf heeft Oudkerk zich afgewend van het Jodendom, "misschien wel omdat de geschiedenis te gruwelijk was om over na te denken".

Te goeder trouw

Van der Oest wilde in de serie onder meer onderzoeken welke rol de Joodse Raad speelde in het wegvoeren van de Joden uit Amsterdam: "Achteraf is het makkelijk om een oordeel te vellen, maar de kennis over wat er gebeurde was heel klein, dus ik denk dat de voorzitters te goeder trouw probeerden te handelen, maar geen zicht hadden op waar het zou eindigen."

"Er is een prachtige scène in de serie waarin Pierre Bokma op het laatst zegt: 'Niet ik heb 110.000 Joden vergast in de Tweede Wereldoorlog, dat hebben de Duitsers gedaan!", zegt Oudkerk. "De intentie van de leiding van de Joodse Raad was om alles in het werk te stellen om het minder erg te maken. Ik durf wel te stellen dat, als de oorlog in 1943 was afgelopen, mijn grootvader de grootste oorlogsheld uit de geschiedenis zou zijn geweest."

De Joodse Raad is vanaf 10 maart te zien bij de EO op NPO1.