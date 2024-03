De Peiling: boa's met een lasergun: goed idee

Amsterdam wil boa's verkeersboetes laten uitschrijven en zelf flitspalen plaatsen. Zo wil de gemeente het aantal verkeersongelukken verminderen. Verkeerswethouder Melanie van der Horst spreekt van drie ernstige ongelukken per dag. Is het een goed idee om boa's met een lasergun op pad te sturen? Of heeft dat geen zin?