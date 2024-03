Ondernemers en politici vieren Dag van Westfriesland: "Dit gaan we elk jaar doen"

Arthur Helling, wethouder in de gemeente Hoorn, vertelt in een reactie aan de dag een warm gevoel te hebben overgehouden. "We zijn in West-Friesland gewend om heel nuchter te zijn. Dus een dag van en voor de regio, daar moet je even over nadenken of je dat wil organiseren", zegt de wethouder van onder andere Economische zaken en toerisme. "Maar dat hebben we toch gedaan, ook op initiatief van het bedrijfsleven. En je merkt enorm dat we één familie zijn."

Hij roemt de hechtere banden die ontstaan tussen ondernemers, onderwijs en de overheid. "Daar komt heel veel creativiteit uit. Dus dit gaan we elk jaar doen", vertelde hij.

Wethouder Rosalien van Dolder van gemeente Koggenland nam tijdens de middag deel aan een gesprek over de kansen voor jongeren, en de woningnood waar de regio mee te maken heeft. "Het is heel goed om onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid aan tafel te hebben", zegt Van Dolder. "Maar ik vond het vooral ook heel erg tof dat er jongeren aan tafel zaten, die uitspraken graag in de regio te willen blijven. En het ook zo mooi vinden om hier te wonen."

Tekst gaat verder onder de video.