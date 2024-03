De inzameling is een groot succes. Iedere dag gaan er twee containers, gevuld met volgestouwde vuilniszakken met daarin kleding, richting de kledingbank. De stichting is enorm blij met de inzameling van de school. "Het gaat echt boven verwachting goed", zegt Lonneke van de kledingbank.

De inzamelingsactie op basisschool de Eendragt is een pilot vanuit Stichting Kledingbank Zaanstreek, om te kijken of dit leidt tot meer geïnteresseerde scholen en meer naamsbekendheid. Aan de ene kant is het voor de kledingbank fijn dat er kleding binnenkomt, omdat er steeds vaker beroep op hen wordt gedaan. Aan de andere kant is het, volgens de voorzitter van de stichting, ook goed om kinderen duidelijk te maken wat armoede betekent voor mensen.



De kledingbank in de Zaanstreek heeft ieder kledingstuk hard nodig, volgens Lonneke gaat alles er snel doorheen. "Alle maten zijn meer dan welkom, van babymaatje 50 tot aan XXXL, we kunnen alles goed gebruiken."

Kleding gespaard

Een van de leerlingen die kleding heeft ingezameld is Jelte. Hij heeft net twee vuilniszakken aan oude kledij weggegeven. "Shirts die ik niet meer draag en te klein zijn mochten weg", vertelt hij in de Ontbijttafel. "Ik had niet veel, maar ik heb gespaard. Ik heb ook de kleding van mijn broertje opgespaard."

Een andere leerling, Annabel, was weliswaar haar eigen kleding vergeten, maar heeft wel twee zakken vol van haar moeder en diens vriendin meegekregen om aan de container toe te voegen.

Ook kleding voor volwassenen wordt zeer gewaardeerd. De directie van de basisschool, Els Dinkla, ziet een grote inzet, zowel bij kinderen als ouders. "Ook moeders zamelen in. Gisteren gooide een moeder al haar zwangerschapskleding erin en zei: 'het laatste kind is nu echt geboren'."

Tijdens de jaarlijkse Eendragt Dag op vrijdag 8 maart wordt het resultaat van de actie bekend gemaakt.