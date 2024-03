Loosdrechtse Jasmijn maakt kans op titel Miss Noord-Holland: "Als ik win ga ik naar mijn werk in galajurk"

Jasmijn vertelt dat de verkiezing niet alleen om het uiterlijk, maar ook om het innerlijk gaat. Daarom maakt ze zich tijdens de presentatieronde van de verkiezing hard voor een goed doel.

"Ik heb ervoor gekozen om me in te zetten voor bosbranden. Mijn vriend heeft vrienden in Australië die de vreselijke branden hebben meegemaakt en die verhalen grepen mij erg aan." Haar schoonouders en vriend hielpen haar met het presenteren van dit verhaal.

Doordeweeks werkt Jasmijn in de horeca bij Kompas in Loosdrecht en Tiramisu in Hilversum. Ze krijgt veel steun van haar omgeving. Bij de restaurants waar ze werkt, heeft ze dan ook een belofte gedaan: "Ik heb gezegd, als ik win, kom ik in mijn galajurk langs. Ze vinden het superleuk en natuurlijk hebben ze op mij gestemd. Ik waardeer hun support enorm."

Geheime jurk

Aankomende zondag is de finale in de stadsschouwburg van Velsen. De komende dagen zijn dan ook spannend voor Jasmijn. "Het is geweldig dat ik de finale mag meemaken. Mijn ultieme droom is om Nederland in het buitenland te mogen vertegenwoordigen."

Over haar outfit voor zondag wil ze nog niets kwijt. "Mijn galajurk blijft nog even geheim. Dat zie je tijdens de finale wel!"