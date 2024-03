Op heterdaad betrapt: inbreker slaat toe in kapsalon en bakkerij in Haarlem

De voorbijganger schakelde gelijk de politie in toen hij de man om één uur 's nachts in de kapperszaak zag staan. De agenten konden de inbreker, een 26-jarige man uit Velsen, na een korte achtervolging in de boeien slaan toen hij de kapper uit klom.

Uit onderzoek bleek dat de inbreker die nacht al eerder had toegeslagen bij de bakkerij naast de kapperszaak. De politie laat weten dat er op het moment onderzoek wordt gedaan naar sporen, schade en of hij iets buit heeft gemaakt.