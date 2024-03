In straten in Nieuw-West, West en Oost zijn vannacht explosieven afgegaan. Bij het Colombusplein in De Baarsjes vond er een explosie plaats bij een bedrijf, in de Van Suchtelen van de Haarestraat in Osdorp was dat bij een woning en aan de Pieter Vlamingstraat in de Dapperbuurt was dat bij een coffeeshop.