Omdat Steve geen uitvaartverzekering had, starten vrienden van zijn familie een inzamelingsactie. Binnen een paar dagen wordt bijna 20.000 euro ingezameld. De uitvaart vindt plaats op zondag 19 maart.

Twee dagen later brengt de politie nieuwe informatie van de zaak naar buiten: Steve is door geweld om het leven gebracht. "Dat blijkt uit de verwondingen van het slachtoffer", vertelt de politie bij het programma Opsporing Verzocht.

Vechtpartij

Mensen die in de nacht van 6 op 7 maart dingen hebben gezien of gehoord die op een vechtpartij kunnen duiden, worden opgeroepen om hun informatie te delen met de politie. "We vragen ook mensen die iets weten over een conflict dat Steve Mahakena mogelijk had om zich te melden."

Het is even stil rondom de dood van Steve Mahakena, maar op 5 juni zoekt de politie de sloten en vijver in de omgeving van de flat af. Aanwijzingen in het onderzoek leiden hen naar het water. De politie wil niet zeggen waar ze precies naar op zoek zijn.

Ismaël el B.

Op 10 juli volgt een doorbraak in de zaak. Vier maanden na de dood van Steve wordt de bewoner van het appartement waar hij werd gevonden alsnog aangehouden. NH komt er al snel achter dat het om de 43-jarige baas van tattooshop Pax gaat: Ismaël el B.. Steve en Ismaël waren goede vrienden.

De man heeft een strafblad. Hij werd hij in 2013 door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot zeven jaar cel voor drugshandel, mensenhandel, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De rechtbank omschreef hem destijds als "wreed, gewelddadig en meedogenloos."